00:22 13 апреля 2017 0

Россияне стали чаще обращаться в Роспотребнадзор Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Представители Роспотребнадзора сообщили об увеличении количества обращений от граждан. По данным ведомства, за последние за 5 лет поток жалоб от россиян увеличился на 38%.

Согласно статистике, за 2016 год больше всего претензий поступило в адрес коммунальных служб — около 55 тысяч обращений. Вторым в списке значится сектор финансовых услуг, в котором прослеживается отрицательная динамика — за последние 5 лет количество жалоб граждан увеличилось в 1,5 раза. Третье место в антирейтинге заняла сфера бытового обслуживания с 20 тысячами обращений.

Помимо этого, отмечается рост числа претензий к качеству медицинского обслуживания. За минувшую пятилетку число жалоб увеличилось на 232%.

«Обращений становится больше в связи с повышением доступности интернета. При этом нужно отметить, что массовых скачков нарушений прав потребителей не наблюдается. Что касается показателей в разных сферах, то можно выделить резкий рост обращений в связи с некачественными продуктами — очень много фальсификата. В ЖКХ ситуация не меняется давно — поступает большое число жалоб на приписки в счетах, не соответствующее санитарным нормам отопление, ремонт домов. Также потребители жалуются на навязанные услуги, например, радиоточки, которыми никто не пользуется», — рассказал телеканалу RT глава «Общества защиты прав потребителей» Михаил Аншаков.