01:08 13 апреля 2017 0

Россия посчитала нецелесообразным принятие резолюции по расследованию химатаки Фото: White House/Wikipedia

Российская делегация в Совбезе ООН воспользовалась правом вето и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии, который был предложен представителями Великобритании, США и Франции.

Проект резолюции предусматривал проведение расследования фактов применения химического оружия на территории Сирии. Инициативу поддержали 10 государств, против высказались Боливия и Россия. Воздержались от голосования представители Китая, Эфиопии и Казахстана.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что проект резолюции, предложенный западными странами, является попыткой легитимизации обвинений в адрес правительства Сирии, — сообщает информационное агентство РИА Новости.