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13 апреля 2017
12 апреля 2017
01:08  13 апреля 2017 0

Россия заблокировала в ООН проект резолюции по Сирии

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Россия посчитала нецелесообразным принятие резолюции по расследованию химатакиФото: White House/Wikipedia

Российская делегация в Совбезе ООН воспользовалась правом вето и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии, который был предложен представителями Великобритании, США и Франции.

Проект резолюции предусматривал проведение расследования фактов применения химического оружия на территории Сирии. Инициативу поддержали 10 государств, против высказались Боливия и Россия. Воздержались от голосования представители Китая, Эфиопии и Казахстана.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что проект резолюции, предложенный западными странами, является попыткой легитимизации обвинений в адрес правительства Сирии, — сообщает информационное агентство РИА Новости.

Сергей Макеев
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