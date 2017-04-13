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13 апреля 2017
12 апреля 2017
01:36  13 апреля 2017 0

Дональд Трамп выразил надежду на дружбу с Россией

Клипарт, трамп дональд
Президент США мечтает о дружбе с Владимиром ПутинымФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом высоко оценил итоги переговоров госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве. По мнению Трампа, госсекретарь провел «фантастическую» работу, которая позволит укрепить сотрудничество стран по вопросам мировой безопасности.

«Необходимо отметить замечательную работу, проделанную нашим госсекретарем Рексом Тиллерсоном в укреплении альянса НАТО, а также его переговоры в Москве, которые помогли продвинуть интересы в сфере безопасности США и наших союзников. Он провел потрясающую работу», — цитирует Трампа «Газета.ру».

Глава Белого дома также отметил, что желает наладить отношения с Кремлем. «Мы посмотрим, что из этого получится. Было бы чудесно, если бы мы поладили с Путиным», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Переговоры главы Госдепартамента США прошли в Москве 12 апреля. Рекс Тиллерсон провел встречи с представителями МИД РФ и Президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Макеев
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