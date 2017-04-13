09:04 13 апреля 2017 0

Космонавт Алексей Леонов говорит, что в реальности было страшнее, чем в фильме "Время первых" kremlin.ru

В День космонавтики в Госдуме депутатам показали фильм «Время первых», посвященный выходу Алексея Леонова в открытый Космос. Специальный сеанс, на который пришли председатель председатель парламента Вячеслав Володин, вице-спикеры, лидеры фракций и депутаты, организовали в стенах Государственной Думы в малом зале сразу после пленарного заседания. Перед показом депутаты уверили корреспондента «URA.RU», что пришли посмотреть кино добровольно и с удовольствием. «Хотел посмотреть сам фильм и на живого Евгения Миронова», — пояснил один из молодых депутатов Госдумы.

Исполнитель главной роли и продюсер картины Евгений Миронов перед показом заверил депутатов, что фильм получился лучше, чем у Голливуда: « Наш фильм все сравнивают с „Гравитацией“. Но нам было еще сложнее снимать, у нас целый час действие происходит в небольшом помещении космического корабля. Мы первые сняли фильм на таком техническом уровне».

Во время просмотра фильма Евгений Миронов сидел рядом Вячеславом Володиным, и уже после просмотра картины поблагодарил спикера Госдумы за содействие в съемках фильма. «Меня просили об этом не говорить, но я скажу спасибо за то, что помогли во взаимодействии со многими закрытыми структурами».

После показа фильма все присутствующие стоя и аплодисментами встречали космонавта Алексея Леонова. Он обратился к депутатам с шуткой: «Спасибо, что пришли посмотреть фильм после заседания. А то вам же еще домой мужей кормить надо». Космонавт рассказал, что после первого просмотра фильма попросил у Миронова пистолет: «Мне было страшно. Но реальность на самом деле была еще страшнее». Страшно было и депутатам: так, после показа заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко рассказывала своему коллеге депутату Александру Буркову, как переживала за главного героя, когда он вышел в открытый космос и не мог вернуться назад на борт корабля.

Но в топе обсуждений у парламентариев оказались слова, сказанные в фильме конструктором Сергеем Королевым, роль которого сыграл Владимир Ильин: «Русский народ привык летать в кандалах. А если их снять? Разобьемся к чертям собачьим…». В компании с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой несколько ее коллег особенно активно дискутировали по поводу этой фразы применительно к современной повестке.

Накануне фильм «Время первых» посмотрел президент России Владимир Путин вместе с актерами картины и ветеранами-космонавтами Алексеем Леоновым и Валентиной Терешковой