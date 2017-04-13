02:24 13 апреля 2017 0

Вашингтон рассматривает сценарий ликвидации Ким Чен Ына Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Элитное подразделение спецназа США Navy Seals 6 переброшено в Южную Корею для отработки сценариев ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. В 2011 году бойцы данного отряда «морских котиков» уничтожили в Пакистане Усаму Бен Ладена.

Американские спецназовцы примут участие в секретных военных учениях. Решение об их проведении было принято после обострения ситуации вокруг развития ядерной программы КНДР. В военных маневрах примут участие около 17 тысяч военных США и Южной Кореи, сообщает Life.

Ранее США заявили о готовности к военным действиям против Северной Кореи, если Китай не согласится выступить посредником в вопросе урегулирования ядерного потенциала Пхеньяна. В свою очередь, МИД КНДР назвал представителей Белого дома «провокаторами» и пригрозил применить всю военную мощь для подавления американской агрессии.