{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
02:24  13 апреля 2017 0

«Морские котики», убившие Бен Ладена, готовятся к ликвидации лидера КНДР

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон рассматривает сценарий ликвидации Ким Чен ЫнаФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Элитное подразделение спецназа США Navy Seals 6 переброшено в Южную Корею для отработки сценариев ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. В 2011 году бойцы данного отряда «морских котиков» уничтожили в Пакистане Усаму Бен Ладена.

Американские спецназовцы примут участие в секретных военных учениях. Решение об их проведении было принято после обострения ситуации вокруг развития ядерной программы КНДР. В военных маневрах примут участие около 17 тысяч военных США и Южной Кореи, сообщает Life.

Ранее США заявили о готовности к военным действиям против Северной Кореи, если Китай не согласится выступить посредником в вопросе урегулирования ядерного потенциала Пхеньяна. В свою очередь, МИД КНДР назвал представителей Белого дома «провокаторами» и пригрозил применить всю военную мощь для подавления американской агрессии.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров