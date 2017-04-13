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13 апреля 2017
12 апреля 2017
02:58  13 апреля 2017 0

В Египте установили личность смертника, взорвавшего церковь

Терроризм. Клипарт, терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Смертник на момент совершения теракта уже находился в розыскеФото: depositphotos.com

МВД Египта установило личность террориста-смертника, взорвавшего посетителей храма в Александрии. По данным правоохранителей, им оказался житель провинции Суэц, входивший в ряды радикальной группировки исламистов.

Известно, что 31-летний Махмуд Хасан Мубарак Абдулла ранее был объявлен в розыск по делу о преступлениях террористической ячейки, которой руководил его родственник. На данный момент следствие пытается идентифицировать личность второго смертника, участвовавшего в атаках на коптские церкви, сообщает информационное агентство ТАСС.

Напомним, что теракты в египетских городах Танте и Александрия произошли 9 апреля. Смертники привели в действие взрывные устройства на территории храмов. В результате взрывов погибло более 40 человек.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ.

Сергей Макеев
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