03:45 13 апреля 2017 0

Собор может быть передан РПЦ в день визита Патриарха Кирилла Фото: pixabay.com

Исаакиевский Собор может быть передан администрацией Санкт-Петербурга в пользование РПЦ 12 июня. По одной из версий, власти планируют передачу в день празднования дня святых Петра и Павла.

По данным РБК, дата могла быть выбрана в связи с запланированным на этот день визитом Патриарха Кирилла в северную столицу для проведения богослужения в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Источники издания в петербургской администрации и РПЦ сообщают, конкретной даты для официальной передачи Исаакия пока нет, однако не исключают, что событие может быть приурочено к Петрову дню. Среди других возможных дат упоминается 8 июля — День памяти святых Петра и Февронии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Санкт-Петербурга попросили руководство музея Исаакиевского собора освободить помещение к дню празднования Пасхи.