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13 апреля 2017
12 апреля 2017
03:45  13 апреля 2017 0

СМИ выяснили дату передачи Исаакиевского собора РПЦ

Открытая лицензия от 03.02.2017. Исаакиевский собор, дети зимой, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга
Собор может быть передан РПЦ в день визита Патриарха КириллаФото: pixabay.com

Исаакиевский Собор может быть передан администрацией Санкт-Петербурга в пользование РПЦ 12 июня. По одной из версий, власти планируют передачу в день празднования дня святых Петра и Павла.

По данным РБК, дата могла быть выбрана в связи с запланированным на этот день визитом Патриарха Кирилла в северную столицу для проведения богослужения в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Источники издания в петербургской администрации и РПЦ сообщают, конкретной даты для официальной передачи Исаакия пока нет, однако не исключают, что событие может быть приурочено к Петрову дню. Среди других возможных дат упоминается 8 июля — День памяти святых Петра и Февронии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Санкт-Петербурга попросили руководство музея Исаакиевского собора освободить помещение к дню празднования Пасхи.

Сергей Макеев
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