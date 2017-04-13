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13 апреля 2017
12 апреля 2017
04:45  13 апреля 2017 0

«Не смей оскорблять Россию». Российский дипломат ответил на обвинения в ООН

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
По мнению российского дипломата, заявления МИД Великобритании ведут к разжиганию сирийского конфликтаФото: Patrick Gruban/Wikipedia

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совбеза ООН потребовал от представителя Великобритании прекратить оскорбление России. Таким образом российский дипломат отреагировал на слова оппонента, утверждавшего, что Кремль поддерживает применение химического оружия властями Сирии.

Постпред Великобритании Мэттью Райкрофт заявил, что Россия утратила доверие и слишком часто злоупотребляет правом вето при защите интересов режима Башара Асада. В ответ на это Сафронков заметил, что риторика британского дипломата направлена исключительно на осложнение процесса урегулирования конфликта в арабской стране.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Не смей оскорблять Россию больше. Уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — цитирует обращение Сафронкова к представителю МИД Великобритании «Газета.ру».

Напомним, что в среду на заседании Совбеза ООН Россия наложила вето на принятие проекта резолюции по Сирии, предусматривающей допуск экспертов на военные объекты сирийской армии для расследования обстоятельств химической атаки в провинции Идлиб.

Сергей Макеев
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