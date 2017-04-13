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13 апреля 2017
12 апреля 2017
05:38  13 апреля 2017 0

МВД возьмет под контроль бывших террористов

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, тюрьма, решетка, полиция
МВД будет бороться с рецидивом террора среди бывших заключенныхФото: Илья Московец © URA.RU

МВД и Минюст разработали законопроект, который призван ужесточить контроль за бывшими заключенными, которые осуждены за терроризм и экстремизм. Помимо этого, предлагается внимательнее следить за теми, кто ранее привлекался за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Согласно инициативе, освобожденные «экстремисты» обязаны регулярно посещать отделения полиции вне зависимости от места проживания. Данные требования будут распространяться и на тех, кто когда-либо покушался на жизнь и здоровье полицейских, государственного или общественного деятеля, следователя или судьи, сообщает газета «Известия».

«Проведенный анализ говорит о том, что многие осужденные за такие преступления на путь исправления не встают и не прекращают экстремистскую деятельность после освобождения из мест лишения свободы. Около 70% освободившихся сторонников радикальных структур принимают участие в экстремистских акциях», сообщается в сопроводительной записке к документу.

По мнению адвоката Ильи Прокофьева, введение данных мер необходимо, поскольку подобный надзор давно практикуется в большинстве стран. При этом он отмечает, что государственные структуры должны уделять больше внимания социальной адаптации бывших заключенных. В частности, заниматься оказанием помощи в оформлении различных документов и поиске работы.

Комитет Госдумы по безопасности планирует поднять вопрос о принятии законопроекта во втором чтении.

Сергей Макеев
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