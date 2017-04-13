06:57 13 апреля 2017 0

В данный момент на орбите Земли располагается 141 российский спутник Фото: depositphotos.com © URA.RU

В день космонавтики руководитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров отчитался президенту РФ и кабинету министров о результатах работы космической отрасли в 2016 году и перспективах развития направления до 2030 года, когда на орбиту Земли планируется вывести более двухсот космических аппаратов.

«В соответствии с утвержденной Стратегией развития на период до 2025 го­да и на перспективу до 2030 го­да перед нами ставится задача довести состав орбитальной группировки до штатного для каждой системы и комплекса, который полностью позволит обеспечить задачи, до 164 космических аппаратов в 2025 году; более 200 — в 2030 году» — цитирует Комарова газета «Известия».

Глава «Роскосмоса» также сообщил, что к 2025 корпорация планирует довести число успешных запусков до 99%. Помимо этого, российская космонавтика намерена получать значительные средства от участия в проекте Международной космической станции. Речь идет об экспериментах на коммерческой основе и туризме.



«Необходимо обеспечить сроки активного существования космических аппаратов не ниже мирового уровня и кардинально улучшить финансовое состояние отрасли. Мы ставим задачи обеспечить рост производительности труда в 3,2 раза, серьезно провести модернизацию и оптимизацию парка оборудования и мощностей, с тем чтобы увеличить долю оборудования возрастом до 10 лет до 56%», — заявил Комаров.