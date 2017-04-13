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13 апреля 2017
12 апреля 2017
07:14  13 апреля 2017 0

«Причин для суицида не было». Главный актер «Обитаемого острова» выпал из окна пятиэтажки

Степанов стал звездой благодаря БондарчукуФото: кадр из фильма "Обитаемый остров"

31-летний актер Василий Степанов, ставший известный благодаря фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров», выпал из окна квартиры на пятом этаже, где он проживает вместе со своими родителями.

Мужчину доставили в больницу с множественными ушибами и переломами, однако, как пишет «Эхо Москвы», пострадавший отказался от госпитализации. Известно, что Степанов перед падением сидел на подоконнике и не удержал равновесие.

Младший брат актера считает, что у него не было причин для совершения суицида. «Я не могу найти объяснения случившемуся. Причин для самоубийства не было», — цитирует Максима Степанова издание «Комсомольская правда».

Поклонники российской кинозвезды считают, что Степанова могли сглазить, пишет «Дни.ру». Об этом свидетельствуют неприятности, свалившиеся на него в последние годы: актера оставила девушка, он не мог найти хорошую работу по профессии, в конце прошлого года звезда «Обитаемого острова» уже попадал в больницу, где провел целый месяц после падения возле входа в подъезд собственного дома. Тогда у него диагностировали компрессионный перелом двух позвонков и трещину в тазобедренной кости, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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