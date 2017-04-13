Генсек НАТО заявил, что Россия стала более агрессивной

07:23 13 апреля 2017 0

В НАТО снова говорят о России Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Россия сейчас не представляет угрозы для НАТО, однако агрессивность Москвы существенно выросла, заявил генсекАльянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что отношения НАТО и России сейчас нельзя назвать холодной войной, однако они остаются достаточно напряженными. В Альянсе надеются, что удастся это исправить и сделать отнощения добрососедскими, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Поэтому мы должны искать способы для создания отношений с ней», — резюмировалСтолтенберг.