Financial Times не откажется от статьи о конфликте Кадырова и Сечина

07:56 13 апреля 2017 0

Кадыров и Сечин планируют обратиться в суды различных юрисдикций для защиты своей репутации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Британская газета Financial Times заявила, что не собирается отказываться от своего материала, в котором сообщается о конфликте Рамзана Кадырова и Игоря Сечина.

«Financial Times не отступается от своей публикации», — цитирует заявление пресс-службы FT издание «Русская планета».

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров выпустили совместное заявление по поводу публикации в газете Financial Times, в котором опровергли сообщения о конфликте между ними.

Помимо информации о финансовом конфликте между Кадыровым и главой «Роснефти», Financial Times также заявила о существовании «чеченского следа» в деле о теракте в петербургском метро.