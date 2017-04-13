07:55 13 апреля 2017 0

Подписчики фигуристки любуются девочкой Фото: Instagram Татьяны Навки

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая в четверг, 13 апреля, отмечает день рождения, поделилась новыми фотографиями и видео из отпуска, который она вместе с дочкой Надеждой Песковой проводит в Дубае. Снимок, где маленькая Надя запечатлена на пляже в косыночке, покорил пользователей соцсетей, который сравнивают дочь фигуристки с девочкой, украшающей обертку шоколадки «Аленка».

Отдельные споры вызвало то, на кого больше похожа Надежда: на Татьяну Навку или на своего отца, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. «Прям Аленушка с шоколадки! Похожа на папу и маму!» — пишут одни. «Красоточка, мамина копия!!!!!» — добавляют другие, отмечая, что у Надежды глаза Татьяны. «Папина дочка», — не соглашаются третьи. Но все сходятся во мнении, что малышка — «девочка-загляденье».

На снимках Татьяны Навки из отпуска нет геотэгов, однако внимательные читатели сообщили, что фигуристка вместе с дочкой отдыхает в Дубае. Некоторые даже определили по полотенцам отель — Madinat Jumeirah (Mina Salam).