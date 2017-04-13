{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
08:25  13 апреля 2017 0

Девелоперы боятся открывать торговые центры в регионах. Ходить по магазинам резко перестали и в Екатеринбурге

Клипарт, торговый центр, люди, эскалатор
Торговый центры теряют популярностьФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Покупатели все реже заглядывают в торговые центры, а ритейлеры все чаще задумываются о сокращении количества и площади магазинов. По прогнозам, в 2017 году ввод торговых центров может достигнуть минимума за последние десять лет.

«Ритейлеры массово корректируют планы по развитию, сокращая площади и количество магазинов в регионах, спроса на новые помещения просто нет», — говорит директор департамента консалтинга, аналитики и оценки S. A. Ricci Александр Морозов, слова которого приводит газета «Коммерсант». В свою очередь руководитель направления «Торговые центры» «Магазина магазинов» Диана Зазнобина связывает падение объемов строительства в регионах с опасениями девелоперов относительно небольших городов: проекты в них и застройщики, и ритейлеры воспринимают как рискованные.

Эксперты отмечают, что падение интереса розничных сетей к регионам происходит на фоне снижения покупательской активности. Watcom приводит данные, согласно которым, например, в Екатеринбурге посещаемость торгцентров в январе—феврале этого года сократилась на 9,7% относительно аналогичного периода прошлого года, в крупных городах Поволжья — на 5%.

Впрочем, ввод торговой недвижимости на фоне кризиса падает не только в регионах. Как добавляет «Коммерсант», уже второй год подряд по итогам первого квартала в Москве не было открыто ни одного нового торгцентра.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров