08:25 13 апреля 2017 0

Торговый центры теряют популярность Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Покупатели все реже заглядывают в торговые центры, а ритейлеры все чаще задумываются о сокращении количества и площади магазинов. По прогнозам, в 2017 году ввод торговых центров может достигнуть минимума за последние десять лет.

«Ритейлеры массово корректируют планы по развитию, сокращая площади и количество магазинов в регионах, спроса на новые помещения просто нет», — говорит директор департамента консалтинга, аналитики и оценки S. A. Ricci Александр Морозов, слова которого приводит газета «Коммерсант». В свою очередь руководитель направления «Торговые центры» «Магазина магазинов» Диана Зазнобина связывает падение объемов строительства в регионах с опасениями девелоперов относительно небольших городов: проекты в них и застройщики, и ритейлеры воспринимают как рискованные.

Эксперты отмечают, что падение интереса розничных сетей к регионам происходит на фоне снижения покупательской активности. Watcom приводит данные, согласно которым, например, в Екатеринбурге посещаемость торгцентров в январе—феврале этого года сократилась на 9,7% относительно аналогичного периода прошлого года, в крупных городах Поволжья — на 5%.

Впрочем, ввод торговой недвижимости на фоне кризиса падает не только в регионах. Как добавляет «Коммерсант», уже второй год подряд по итогам первого квартала в Москве не было открыто ни одного нового торгцентра.