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13 апреля 2017
12 апреля 2017
08:27  13 апреля 2017 0

Брат Василия Степанова рассказал, из-за кого с актером произошла беда

Степанова преследуют неудачиФото: кадр из фильма "Обитаемый остров"

Младший брат звезды «Обитаемого острова» Максим Степанов рассказал, из-за кого с актером, выпавшим из окна, могла произойти беда. Молодой человек предполагает, что Василия довела его психотерапевт, которая осматривала его ранее.

По словам Максима, женщина-медик заявила Степанову, что он представляет угрозу для общества, хотя брат считает его абсолютно нормальным человеком, передает «Рен-ТВ». «Его посчитали опасным для общества в больнице. Врач-психиатр так посчитала», — рассказал Максим Степанов.

Ранее СМИ сообщили, что актер Василий Степанов выпал с пятого этажа из окна собственной квартиры, получив многочисленные переломы и ушибы, передавала «Национальная служба новостей». Позже мужчина отказался от госпитализации. Ему наложили гипс и отпустили домой.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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