08:26 13 апреля 2017 0

Неизвестно, как тигр попал в ТЦ (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Хабаровского края проводит проверку по факту прогулки по ТЦ в Хабаровске тигра, которая попала на видео.

В процессе расследования инцидента стражи порядка опросят владельца здания, а также представителей цирка-шапито, который сейчас находится с гастролями в городе, пишет «Газета.ру».

Цирк располагается на большом расстоянии от торгового объекта «Энергоплаза», тигр оттуда не сбегал. Возможно, в ТЦ снимали промо-ролик для цирка. В администрации торгового центра пока никак не прокомментировали видео с тигром.