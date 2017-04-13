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13 апреля 2017
12 апреля 2017
08:26  13 апреля 2017 0

Камеры сняли, как по торговому центру Хабаровска гуляет тигр. ВИДЕО

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Неизвестно, как тигр попал в ТЦ (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Хабаровского края проводит проверку по факту прогулки по ТЦ в Хабаровске тигра, которая попала на видео.

В процессе расследования инцидента стражи порядка опросят владельца здания, а также представителей цирка-шапито, который сейчас находится с гастролями в городе, пишет «Газета.ру».

Цирк располагается на большом расстоянии от торгового объекта «Энергоплаза», тигр оттуда не сбегал. Возможно, в ТЦ снимали промо-ролик для цирка. В администрации торгового центра пока никак не прокомментировали видео с тигром.

Лев Истомин
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