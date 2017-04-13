08:57 13 апреля 2017 0

Мэрия Шадринска обжалует решение суда по делу Александра Максимова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Шадринска обжалует решение суда о предоставлении квартиры 27-летнему сироте — инвалиду детства Александру Максимову, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Чиновники считают, что он не является нуждающимся в жилье и упустил возможность вовремя встать на учет.

Как указано в обосновании апелляционной жалобы, Максимов был поставлен на учет решением Марковской сельской Думы Кетовского района, и снят с учета в апреле 2016 года администрацией Марковского сельсовета в связи с переездом в Шадринск. Однако учетное дело сироты в отдел опеки Шадринска не поступило, поскольку его вообще не было. В качестве аргумента выдвигается то, что Максимов обратился в суд с иском о признании его в качестве нуждающегося в жилье только в ноябре 2016 года. «Доказательства наличия уважительных причин пропуска постановки на учет Максимова до 23 лет в материалах дела не представлено. Ссылку истца на то, что он является инвалидом с детства, администрация города Шадринска считает несостоятельной, поскольку Максимов недееспособным не признан», — говорится в жалобе.

Кроме того, по данным мэрии, учетное дело на Максимова было сформировано в феврале 2017 года (уже после достижения сиротой 23 лет) и в нем отсутствуют документы, предусмотренные законодательством. Выяснилось также, что сирота является членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма площадью 46 кв. м. в Кетовском районе.

Также в жалобе отмечается, что суд обязывает мэрию Шадринска предоставить жилье сетям-сиротам, но не обязывает областной департамент имущественных отношений передать квартиры городу Шадринску. В результате неисполнения решения суда в указанный срок, на мэрию налагаются штрафы и иные расходы, который вынуждены платить из бюджета города. Мэрия просит областной суд принять по иску Максимова новое решение.

Ранее «URA.RU» подробно писало о судьбе сироты и инвалида детства по умственному развитию Александра Максимова. Выпускник Шадринского училища восьмой год скитается без жилья. После серьезной болезни и из-за несвоевременного лечения парень остался с трубкой в мочевом пузыре, теперь ему трудно ходить.

После публикации агентства департамент здравоохранения Курганской области обещал направить парня на лечение в НИИ урологии имени Лопаткина в Москве. Сейчас с помощью областного правозащитного центра решается вопрос о временном жилье для Максимова. На жалобу мэрии Шадринска правозащитники намерены составить возражение.