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13 апреля 2017
12 апреля 2017
08:40  13 апреля 2017 0

Представители Усманова указали Навальному на проблемы со зрением

Съезд РСПП. Москва, усманов алишер
Усманов намерен судиться с оппозиционеромФото: Антон Белицкий © URA.RU

Выводы оппозиционера Алексея Навального о характере сделки между миллиардером Алишером Усмановым и фондом «Соцгоспроект» по обмену имуществом, изложенные в фильме о премьер-министре Дмитрии Медведеве, некомпетентны. Об этом заявили в пресс-службе холдинга USM Holdings, принадлежащего Усманову. Оппозиционер в очередной раз проявил некомпетентность, хотя возможно, что у Навального просто проблемы со зрением, считают представители миллиардера.

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы, — считают в холдинге Усманова, передает „Интерфакс“. — В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может, просто проблемы со зрением».

Ранее сам Усманов в интервью «Ведомостям» пояснил, что обменял два участка и дом в подмосковном селе Знаменское на предложенную «Соцгоспроектом» землю на Рублевке, чтобы расширить территорию возле своего особняка, где он живет больше 20 лет.

Как уточнили в пресс-службе USM Holdings, участок был в собственности у «Группы Ист Инвест». У фонда было соглашение о совместном освоении земли и возведении на ней коттеджного поселка на продажу, согласно документу «Группа Ист Инвест» должна была предоставить участок, а фонд «Соцгоспроект» — финансирование. Так представители миллиардера объясняют наличие в состоявшейся сделке нескольких этапов и нескольких сторон. «Если господин Навальный располагает другими „открытиями“, у него будет отличная возможность представить их в суде», — резюмируют в пресс-службе холдинга Усманова. Ранее миллиардер заявил, что намерен судиться с Навальным в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Татьяна Трушина
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