08:45 13 апреля 2017 0

На преступление пару спровоцировал рассказ главного героя фильма Фото: кадр из фильма "Манчестер у моря"

В США семейная пара убила своего приемного 16-летнего сына-инвалида после просмотра кинокартины «Манчестер у моря», получившей в свое время премии «Оскар» за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

По словам прокурора округа Шенанго, Эрнст и Хизер Франклин не меньше двух часов убивали ребенка после того, как закончился фильм, пишет агентство Nation News.

В ходе допроса подозреваемые рассказали, что на преступление их подвиг сюжет картины, главные герой которой рассказывает о совершении аналогичного преступления. После убийства супруги попытались скрыть следы преступления. Теперь им предъявлено обвинение в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств.