{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
08:45  13 апреля 2017 0

В США родители убили приемного сына-инвалида после просмотра оскароносного фильма

На преступление пару спровоцировал рассказ главного героя фильмаФото: кадр из фильма "Манчестер у моря"

В США семейная пара убила своего приемного 16-летнего сына-инвалида после просмотра кинокартины «Манчестер у моря», получившей в свое время премии «Оскар» за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

По словам прокурора округа Шенанго, Эрнст и Хизер Франклин не меньше двух часов убивали ребенка после того, как закончился фильм, пишет агентство Nation News.

В ходе допроса подозреваемые рассказали, что на преступление их подвиг сюжет картины, главные герой которой рассказывает о совершении аналогичного преступления. После убийства супруги попытались скрыть следы преступления. Теперь им предъявлено обвинение в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров