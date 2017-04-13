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13 апреля 2017
12 апреля 2017
09:00  13 апреля 2017 0

«Посмотри на меня, что глаза отводишь?», Шурыгина вернулась в повестку, большой фаллос в честь Дня космонавтики. Главное за ночь в утренней подборке на «URA.RU»

Владимир Сафронков практически повторил знаменитое выступление Никиты Хрущева в Ассамблее ООНФото: скрин YouTube

Утро наступает с очередной ежедневной подборкой главных новостей за ночь от «URA.RU». Только самое интересное, то, что нельзя пропустить ни при каких условиях. Кстати, чтобы не пропускать, подпишитесь на нашу рассылку в электронную почту — и читайте подборку новостей в любое удобное время.

А вот и главное за ночь:

«Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — это не фраза из русских сериалов про криминал, а цитата из выступления заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова. Наш дипломат жестко прошелся по коллеге из Великобритании, потребовав от него не оскорблять Россию. Полное видео выступления есть у нас на сайте.

Через два дня Российская ассоциация политических консультантов должна выбрать президента, а значит, и курс развития. Это важно, потому что именно эксперты из РАПК консультируют губернаторов на выборах и не только, а значит, прямо влияют на политику в регионах. У РАПК есть два варианта: остаться «профсоюзом политтехнологов» или сблизиться с Кремлем ради заказов. На решение может повлиять недавно перешедший на работу в администрацию президента пиарщик «Уралвагонзавода» Алексей Жарич.

Диана Шурыгина, жертва изнасилования и героиня пяти выпусков передачи «Пусть говорят» внезапно снова вернулась в повестку. Депутат Госдумы Рашкин пообещал Первому каналу проблемы с Роскомнадзором как раз из-за ток-шоу с Шурыгиной. В ответ телеведущий Андрей Малахов (ведет «Пусть говорят») пообещал сделать эфир про депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Городской пруд в Екатеринбурге «обняли» уже в третий раз за полтора месяца. Но на этот раз не в защиту от строительства Храма на воде, а чтобы отпраздновать День космонавтики. И, похоже, теперь пруд будут обнимать на каждый более-менее значимый праздник, пока не надоест — все ради строительства Храма в акватории.

Два курганских ребцентра для наркозависимых не поделили бизнес. Один центр совершил рейдерский захват здания другого и выгнал оттуда всех пациентов в город, чтобы набрать своих. Бывшие соучредители выселенного ребцентра сейчас в СИЗО по обвинению в пытках наркозависимых, но винят во всем своего компаньона.

Вчера был День космонавтики. В честь этого челябинцы построились в виде большого фаллоса. Правда, они утверждают, что это все-таки ракета. Смотрите сами.

А еще у нас досрочный «Давыдов.Индекс» о потерях Алишера Усманова и попытке Навального «захватить» патриотов. Такое не пропустит ни один человек, следящий за политической обстановкой в стране.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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