09:01 13 апреля 2017 0

К сирийским военным приедут международные эксперты Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Правительство Сирии откроет доступ группе международных экспертов Организации по запрещению химического оружия на авиабазу Шайрат. Чиновники заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании инцидента, в ходе которого погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей.

Члены организации смогут полностью исследовать объект, чтобы достоверно установить, есть ли в его ангарах запрещенный к использованию зарин. Об этом сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, пишет агентство Nation News.

Гендиректору экспертной организации выслано письмо с просьбой провести всестороннюю проверку на базе.