Трамп припугнул Северную Корею атомными подводными лодками

09:26 13 апреля 2017 0

Трамп осознал опасность, исходящую от КНДР Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином осознал, что Северной Корее нельзя позволить иметь ядерное оружие и применять его против других стран.

Американский лидер понял всю сложность взаимоотношений в регионе, полагая ранее, что Китай имеет большую власть над КНДР, но в реальности все оказалось намного сложнее, пишет агентство Nation News.

Трамп попросил своего китайского коллегу передать правительству Северной Кореи, что у США есть атомные подводные лодки. Известно, что у КНДР есть ядерное оружие, а вскоре появятся свои эффективные баллистические ракеты. По словам Трампа, стране нельзя располагать собственным ядерным оружием.