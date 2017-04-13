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13 апреля 2017
12 апреля 2017
09:26  13 апреля 2017 0

Трамп припугнул Северную Корею атомными подводными лодками

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп осознал опасность, исходящую от КНДРФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином осознал, что Северной Корее нельзя позволить иметь ядерное оружие и применять его против других стран.

Американский лидер понял всю сложность взаимоотношений в регионе, полагая ранее, что Китай имеет большую власть над КНДР, но в реальности все оказалось намного сложнее, пишет агентство Nation News.

Трамп попросил своего китайского коллегу передать правительству Северной Кореи, что у США есть атомные подводные лодки. Известно, что у КНДР есть ядерное оружие, а вскоре появятся свои эффективные баллистические ракеты. По словам Трампа, стране нельзя располагать собственным ядерным оружием.

Лев Истомин
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