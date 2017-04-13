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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:55  13 апреля 2017 0

Протестующие дальнобойщики придут к Ройзману на разговор

Дальнобойщики на М10. Москва, пикет, протест, листовка, платон
Дальнобойщики обсудят с мэром Екатеринбурга рост тарифов системы «Платон»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 13 апреля, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман встретится с дальнобойщиками, протестующими против повышения тарифов системы «Платон», сообщили «URA.RU» в администрации города.

Как пояснила агентству пресс-секретарь главы города Виктория Мкртчян, недавно Ройзман ездил к дальнобойщикам на трассу [47-м км ЕКАД], где и проходила акция протеста. В процессе переговоров стороны договорились встретиться в стенах мэрии и обсудить возможности решения проблемы.

27 марта дальнобойщики начали выражать протест против повышения тарифов «Платона», которая предусматривает плату за проезд по федеральным трассам для большегрузов. Большинство профсоюзов отказалось от участия в ней после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса заявил о решении снизить ранее запланированный тариф. Сборы от «Платона» пойдут на ремонт дорог.

Сергей Демин
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