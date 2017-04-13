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13 апреля 2017
12 апреля 2017
09:38  13 апреля 2017 0

Ученые выяснили, на какой срок продлевает жизнь час бега

Марафон
Бег помогает значительно продлить жизньФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один час пробежки в легком темпе продлевает человеческую жизнь на семь часов, установили американские ученые.

Исследователи отмечают, что достигнуть полного оздоровительного эффекта можно только при регулярных занятиях бегом, передает телеканал 360. Постепенное восстановление организма начнется, если выходить на пробежку хотя бы раз в неделю.

Благодаря регулярным пробежкам на 40% снижается риск преждевременной смерти из-за заболеваний сердечнососудистой системы, также бег нормализует давление и помогает справиться с лишним весом. Благодаря этому те, кто постоянно занимается бегом, могут значительно продлить свою жизнь. По словам специалистов, оздоровительный эффект от легкой пробежки получат даже те, кто курит, употребляет алкоголь или страдает различными хроническими заболеваниями.

Татьяна Трушина
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