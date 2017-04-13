Главные новости ХМАО 1. Известный телеведущий позавидовал столице Югры. ВИДЕО

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Власти ХМАО начали экономить на учителях 7. Полиция нашла свидетелей нападения на бизнесмена

Полиция нашла свидетелей нападения на бизнесмена 8. Сын Абрамовича продает крупную долю в бизнесе в ХМАО 10:02 13 апреля 2017 0 Крупнейший город ХМАО ждет перезагрузка. «Это последствия социалистического эксперимента». ИНТЕРВЬЮ В Сургуте будут менять подходы к градостроительной политике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте пройдет второй урбанистический форум «Среда со смыслом». В середине апреля в городе соберутся представители власти, бизнеса, дизайнеры, художники, архитекторы, маркетологи и общественники. Среди приглашенных экспертов — первый заместитель директора известного в России архитектурного бюро «Остоженка» (Москва) Андрей Гнездилов. Он работал главным архитектором научно-исследовательского и проектного института Генплана Москвы, является членом правления Союза Московских Архитекторов, лауреатом премии «Золотое сечение», обладателем золотой медали «Академии Архитектуры». Андрей Гнездилов участвовал в разработке градостроительных проектов и концепций для Москвы и городов Подмосковья, Севастополя, Омска, Иркутска, Южно-Сахалинска. На сургутском форуме он расскажет о современных принципах формирования комфортной городской среды и опыте «Остоженки» в этом направлении. Перед приездом в крупнейший город ХМАО эксперт рассказал «URA.RU» о проблемах в муниципалитете и возможных способах их решения. — Андрей Леонидович, вы бывали в Сургуте? Что отличает город? Что можете сказать о нем как специалист? Я был в Сургуте давно, еще в 1999 году, а сейчас, готовясь к форуму, знакомлюсь с городом по фотографиям в сети. Поэтому общего видения у меня пока нет, скорее, есть только очень предварительное впечатление. Сургут был выстроен всего за несколько десятилетий, поэтому здесь по определению не может быть уютной плотной исторической среды, разделения на старый центр и новый город, что есть в большинстве городов. Нужно изучить город и хорошенько подумать — создавать ли суррогатную историю внутри него. Мне кажется, самые ландшафтно привлекательные зоны Сургута — у реки и с видом на реку, а также возле водохранилища — заняты гаражами и промышленными предприятиями. Наверняка, не все их них функционируют, и там можно было бы формировать новые кварталы. Но я пока не могу сказать с уверенностью, что это единственное решение. — В одном из интервью вы назвали город организмом, здоровье которого нуждается в лечении у специалистов. На ваш взгляд, какие болезни свойственны небольшим российским городам, которые мешают им развиваться? В большинстве наших городов, в Сургуте в том числе, мы наблюдаем тяжелые последствия градостроительного социалистического эксперимента, к которым мы пытаемся приспособиться или исправить их. В первую очередь это потеря концентрации, городских функций. В советское время отношение к земле было безхозяйственным, она не имела цены. В градостроительстве предлагались ложные ценности, например, разделение города широкими автомобильными магистралями. Дома расположены далеко друг от друга, между ними — якобы простор и много «свежего» воздуха. Но в этом замысле будто не предполагалось существования человека: приходится идти по тротуару вдоль дороги, а не вдоль домов. Такой градостроительный подход себя не оправдывает, поскольку порождает много проблем — с доступностью для людей, с транспортом, коммуникациями, инженерным обеспечением. Город расползается, как каша, пролившаяся из тарелки, которую приходится есть прямо со стола. Любому городу нужны рамки, и в этом смысле Сургуту повезло: у него есть ясные природные ограничители — реки, водохранилища, болота. — Каким образом можно исправить градостроительные ошибки прошлого? Андрей Гнездилов считает, что все проблемы российских городов — это наследие советской идеологии Фото: сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Нужно изменить отношение к понятию развития города. Крайне неправильно трактовать его как увеличение территории. Развитие — это комплексный процесс, в котором достигаются баланс и гармония различных сил и элементов города. Нужно стремиться к уплотнению. Я имею в виду не хаотичную застройку дворов какими-то башнями без генплана, которая портит жизнь окружающим, а разумную и спланированную корректировку этих алгоритмов. Сейчас в архитектурном цехе и в общественности широко обсуждается новая морфология застройки — переход от микрорайонов к кварталам. Квартальная планировка подразумевает более частую сеть улиц — перекрестки через 100-150 метров вместо 500-1000 метров, как это делалось в советское время при планировании гипертрофированных микрорайонов. Все участки и объекты имеют выход на красную линию и не мешают друг другу. Жителям не нужно ездить вдоль соседских окон и подъездов, как это у нас обычно происходит. Нет смешения частных и общественных территорий. Так формируется нормальная городская среда. Это общий тренд, которому стараются следовать все прогрессивные проектировщики. Об этом будет интересно поговорить на форуме в Сургуте. — Спальные районы, которые массово вырастают во многих российских городах, в большинстве случаев возводятся с учетом современных требований, или все еще по советским нормативам и традициям? Фото: Александр Кулаковский © URA.RU К сожалению, спальные районы во всех наших городах примерно одинаковые. В основном они действительно построены только для того, чтобы там спать. Жить там довольно трудно. Даже то, что в обиходе сохранился советский термин «спальные микрорайоны» говорит о том, что у нас по-прежнему монофункциональная среда. А жизнь человека многофункциональна: помимо сна и работы ему нужны общение, городская жизнь и еще много другого. Все это ему должны обеспечить улицы — сложный элемент среды, предполагающий удобные тротуары и общественные первые этажи. Пешеход должен легко войти в них — выпить кофе, купить лекарство, сдать вещи в химчистку. Это же касается социальных предприятий. Например, школа сейчас по всем нормам располагается в глубине кварталов. При этом принцип районных школ пешеходной доступности почти утрачен, они все чаще имеют специализацию. Родители привозят детей из других районов, а подъехать к школам нельзя. Поэтому пора думать, как в нормах и при реализации делать образовательные и другие социальные учреждения доступными с улицы. -Спасибо. По мнению организаторов урбанистического форума, среди которых центр прикладной урбанистики Сургута и городская администрация, необходимо найти общие ценности, признаки, бренды, которые объединят жителей экономической столицы Югры и создадут новую городскую среду. Участники форума будут работать над «перезагрузкой» в четырех пилотных проектах: Университетской улицы, сквера на пересечении Островского и Мира, Молодежного Сквера, парка «Новые ключи». Антон Степыгин © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...