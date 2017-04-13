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13 апреля 2017
09:46  13 апреля 2017 3

Помощник Навального из Екатеринбурга пообещал декриминализировать наркотики. ВИДЕО

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, волков леонид, навальный алексей
Помощник Волков (справа) намерен опустошить российские тюрьмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель предвыборного штаба оппозиционера и кандидата в президенты Алексея Навального Леонид Волков пообещал, что в случае победы его шефа на выборах в 2018 году, марихуана в России будет декриминализирована.

По словам выходца из Екатеринбурга Леонида Волкова, сегодня в тюрьмах находится много молодых людей, которые сидят по 228 статье УК РФ, попавшись с пакетом травы. Поэтому нужно перенять опыт других государств, и декриминализировать наркотики. Об этом бывший депутат гордумы Екатеринбурга сообщил в видеообращении к сторонникам.

Лев Истомин
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