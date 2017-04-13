{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:10  13 апреля 2017 0

В России стартовала Неделя финансовой грамотности

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, запсибкомбанк
Банк проводит финансовый ликбезФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 9 апреля в городах присутствия ПАО «Запсибкомбанк» от Уфы до Красноселькупа стартовала Недели финансовой грамотности.

В рамках недели Запсибкомбанк проведет более пятидесяти мероприятий по трем направлениям: уроки для школьников, семинары для родителей, экскурсии в офисы банка.

Неделя финансовой грамотности — это серия бесплатных полезных информационно-просветительских мероприятий для школьников и их родителей. Проводится она ежегодно при поддержке Министерства финансов РФ с целью повышения уровня финансовой грамотности населения.

«Запсибкомбанк регулярно выступает партнером различных проектов, в том числе рассчитанных на молодежь. Идея Министерства финансов нам близка и понятна, поэтому мы ее полностью поддерживаем», — отмечает начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО «Запсибкомбанк» Ирина Романенко.

Есть у Запсибкомбанка и собственная программа повышения финансовой грамотности населения. Так, на сайте банка, помимо сервисов и информации об услугах, можно найти образовательную программу для детей — «Мини-Мани». Она рассчитана на различные возрастные группы: «малыш» — для детей 5-6 лет, «юниор» — для детей 7-9 лет, «тинейджер» — для подростков 10-14 лет. «Мини-Мани» просто, доступно, эффективно и рассказывает о таких важных понятиях, как «деньги», «экономия и сбережения», «затраты и бюджет», «банк и банковские продукты». С помощью программы можно воспитать правильное отношение к деньгам: научиться договариваться с собственными желаниями и бюджетом, делать накопления и двигаться к поставленным финансовым целям, правильно расходовать свои накопленные средства, экономить и приумножать, понимать и использовать по назначению возможности современных финансовых инструментов. Теорию можно закрепить на выполнении несложных заданий, решении интересных головоломок и ребусов.

«Принципы и навыки обращения с деньгами, которые дети приобретают сейчас, помогут им во взрослой жизни. С помощью программы „Мини-Мани“ они могут самостоятельно изучать основы финансовой системы. Участникам Недели финансовой грамотности мы с радостью представляем и данную программу», — говорит Ирина Романенко.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров