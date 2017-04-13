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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:24  13 апреля 2017 0

Экс-посол США в России после речи Сафронкова заявил, что скучает по Чуркину

Речь Сафронкина впечатлила многихСкрин видео Youtube

Бывший посол США в России Майкл Макфол признался, что скучает по постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, ушедшему из жизни в феврале этого года. Заявление Макфол сделал в своем микроблоге Twitter, комментируя выступление заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова.

«I miss Churkin», — написал Макфол, ретвитнув запись редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, выложившего видеозапись выступления Сафронкова. Этот ролик активно обсуждается в социальных сетях. На видео запечатлено, как Сафронков потребовал от британского постпреда Мэтью Райкрофта перестать оскорблять Россию. Перед этим британский дипломат обвинил нашу страну в поддержке Сирии и заявил, что «Москва потеряла доверие».

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — спрашивал российский дипломат своего британского коллегу. Многие пользователи соцсетей удивлены тем, в какой форме Сафронков потребовал от коллеги «не сметь оскорблять Россию».

Наталия Вершинина
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