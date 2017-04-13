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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:28  13 апреля 2017 0

В Германии мэр города выставил счет Меркель за беженцев. ВИДЕО

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
У Меркель попросили денегФото: Moritz Hager/Flickr

В Германии градоначальник Фрайберга Свен Крюгер направил официальный документ канцлеру Ангеле Меркель с требованием выплатить в казну города 750 тысяч евро, которые были потрачены из бюджета на прием более полутора тысяч беженцев в 2016 году.

По словам мэра немецкого города, на потраченные деньги создавались новые образовательные программы, в детские сады привлекались воспитатели со знанием арабского языка. Также была учреждена должность омбудсмена по вопросам интеграции и проведены культурные мероприятия, пишет RT.

Лев Истомин
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