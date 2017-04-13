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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:34  13 апреля 2017 0

«Возможно, самое мощное»: в КНДР готовят новое ядерное испытание

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Испытание обещает быть очень мощнымФото: Wikipedia

Северная Корея вскоре может провести еще одно ядерное испытание, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на новые спутниковые снимки.

По данным издания, КНДР может провести испытание уже 15 апреля, и все говорит о том, что это может быть «самое мощное взрывное испытание» Северной Кореи за десятилетие. Эксперты, сообщает «Газета.ру», при изучении изображений со спутника наблюдали активную деятельность на горе Мантапсан.

Аналитики считают, что КНДР может как обычно приурочить демонстрацию военной силы к памятной дате. 15 апреля, в субботу, отмечается день рождения основателя страны Ким Ир Сена.

Татьяна Трушина
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