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Главные новости Челябинской области
10:54  13 апреля 2017 0

В школе Челябинска нашли мертвого учителя

Клипарт. Сентябрь. Екатеринбург , спортзал, школа
Почувствовав недоброе, мужчина успел уйти из залаФото: Илья Московец © URA.RU

В школе Челябинска умер учитель физкультуры. О трагедии сообщили в соцсетях ученики школы №28, в самой школе «URA.RU» подтвердили факт смерти преподавателя.

Инцидент произошел 12 апреля. По словам очевидцев, 28-летний педагог во время очередного урока почувствовал себя плохо и, попросив учеников дождаться его, покинул зал. Когда спустя продолжительное время мужчина не вернулся обратно, дети вышли в коридор и обнаружили его лежащим без сознания в одном из соседних помещений. Врачи приехавшей «скорой» оказались бессильны.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, закупоривший один из сердечных сосудов. «У Никиты осталась жена и двое детей. Младшему меньше года», — рассказали знакомые умершего учителя.

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Алексей Шумов
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