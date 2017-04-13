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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:49  13 апреля 2017 0

Японский премьер считает, что у Северной Кореи могут быть ядерные боеголовки с зарином

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг японии
Япония следит за действиями Северной КореиФото: depositphotos.com © URA.RU

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что КНДР может иметь в наличии боеголовки с отравляющим газом зарином для нанесения ракетного удара.

Также политик подчеркнул, что необходимо рассмотреть разные варианты того, как будет действовать Токио, чтобы сдержать возможную агрессию Пхеньяна, пишет «Федеральное агентство новостей». «Угрозы, связанные с ядерными и ракетными разработками КНДР, вышли на новый уровень, поэтому денуклеаризация Корейского полуострова является одной из неотложных задач, осуществление которой обязательно», — сказал Абэ.

Ранее стало известно, что перед ударом по КНДР США проконсультируются с Сеулом.

Лев Истомин
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