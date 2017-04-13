{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
10:55  13 апреля 2017 0

Тюменская фирма выбросила на свалку коробки с персональными данными работников. Жители поселка принесли их в Роскомнадзор

Выборы президента Украины. Уничтожение бюллетеней. Донецк, документы, костер, уничтожение бумаг, сжигание
Персональные данные оказались на свалкеФото: Карина Ванеш © URA.RU

В Тюменской области компания, конечным бенефициаром которой является администрация Ямала, умудрилась выбросить на помойку документы собственных рабочих, включая копии паспортов, адреса и выписки с лицевых счетов. Прокуратура возбудила дело на гендиректора фирмы, а суд его оштрафовал.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, о пачках документов, валяющихся на свалке, в Роскомнадзор сообщили жители села Рассвет Исетского района. Роскомнадзор переправил обращение прокурорским работникам. Те выехали на место и убедились: на свалке валяются документы рабочих местного сельскохозяйственного предприятия ООО «Эвика-Агро» — копии паспортов, водительских удостоверений, сведения о заработной плате, доверенности, выписки из лицевых счетов.

По закону компания не имела права раскрывать и распространять персональные данные своих сотрудников. В итоге надзорное ведомство возбудило административное дело в отношении гендиректора ООО «Эвика-Агро», а мировой судья оштрафовал его за нарушение закона.

По данным системы «Контур. Фокус», генеральным директором компании является Сергей Кривич, а учредителем — тюменское ООО «Управляющая Инновационная Компания», которое на 100% принадлежит некоммерческой организации «Фонд регионального развития». Учредителем Фонда, по данным из открытых источников, выступает администрация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров