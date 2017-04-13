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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:01  13 апреля 2017 0

На Урале осужден директор АТП, продавший арендованные автобусы

Тестирование маршрута новой транспортной схемы. Екатеринбург, маршрутка, автобус, остановка общественного транспорта
Коммерсант продал чужие автобусы почти за семь миллионов рублей (архивный снимок)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор коммерческого АТП Григорий Трубников в Реже Свердловской области взял в аренду автобусы и продал их. Аферист приговорен к трем годам колонии.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „растрата, т. е. хищение чужого вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере“», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Установлено, что в период с 2014 по 2016 годы Трубников, являясь директором ООО «ТУР-АВТО-М», взял лизинг, то есть в аренду с правом выкупа, 12 автобусов у компании ООО «СТАНДАРТ-ЛИЗИНГ». Арендованные автобусы марки «Богдан», «Форд Мондео», «Киа Грандирд» «КАВЗ аврора» Трубников просто продал за 6,7 млн рублей, деньги присвоил.

По решению суда Трубников приговорен к трем годам колонии общего режима, автобусы возвращен потерпевшему собственнику.

Александр Лукманов
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