{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:12  13 апреля 2017 0

«Выступает пацан с раёна». В Сети обсуждают пламенную речь представителя России при ООН

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук, твиттер, twitter, мобильные приложения, instagram, Linkedln
Речь помощника постпреда всколыхнула соцсетиФото: Pixabay.com

Пользователи социальных сетей отреагировали за речь заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, который потребовал от британского коллеги Мэтью Райкрофта прекратить оскорбления в адрес России. Это произошло после того, как дипломат из Великобритании обвинил Москву в поддержке Сирии.

«Российская дипломатия во всей красе: выступает настоящий пацан с раёна в роли посла РФ», — говорится в паблике Muд Роисси в комментарии к видео. «Я же говорил, с врачами там неважно», — кратко отметил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «А это не болезнь. Это дипломатический язык — ему в ленинградских подворотнях учат», — ответил Венедиктову Leonid Sluzki. «Помесь следака и братка. Даже мне не по себе стало», — добавляют пользователи Facebook.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал пламенную речь дипломата. «Так и нужно, жестче с ними, язык дипломатии не для этой публики», — отметил Виталий Бокарев. «Англосаксы нас ненавидят на генетическом уровне, и им нужно жестко отвечать. Но так, как Лавров, а не как Сафронков», — резюмировал в «Фейсбуке» Петр Акопов.

Ранее стало известно, что во время перепалки зам постпреда РФ при ООН Сафронков лично обратился к Райкрофту «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — спросил российский дипломат британского коллегу.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров