11:12 13 апреля 2017 0

Речь помощника постпреда всколыхнула соцсети Фото: Pixabay.com

Пользователи социальных сетей отреагировали за речь заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, который потребовал от британского коллеги Мэтью Райкрофта прекратить оскорбления в адрес России. Это произошло после того, как дипломат из Великобритании обвинил Москву в поддержке Сирии.

«Российская дипломатия во всей красе: выступает настоящий пацан с раёна в роли посла РФ», — говорится в паблике Muд Роисси в комментарии к видео. «Я же говорил, с врачами там неважно», — кратко отметил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «А это не болезнь. Это дипломатический язык — ему в ленинградских подворотнях учат», — ответил Венедиктову Leonid Sluzki. «Помесь следака и братка. Даже мне не по себе стало», — добавляют пользователи Facebook.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал пламенную речь дипломата. «Так и нужно, жестче с ними, язык дипломатии не для этой публики», — отметил Виталий Бокарев. «Англосаксы нас ненавидят на генетическом уровне, и им нужно жестко отвечать. Но так, как Лавров, а не как Сафронков», — резюмировал в «Фейсбуке» Петр Акопов.

Ранее стало известно, что во время перепалки зам постпреда РФ при ООН Сафронков лично обратился к Райкрофту «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — спросил российский дипломат британского коллегу.