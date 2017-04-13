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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:33  13 апреля 2017 0

Вандалы испортили подарок Пумпянского Екатеринбургу. ФОТО

Выставка картин была подарком "Синары" городу в честь своего 15-летияФото: группа "Екатеринбург LIVE" во "ВКонтакте"

Вандалы разрушили арт-проект группы «Синара» (принадлежит олигарху Дмитрию Пумпянскому) в самом центре Екатеринбурга. Как рассказали очевидцы в соцсетях, неизвестные повалили на землю выставку картин знаменитых уральских художников, установленную в честь 15-летия компании на улице Вайнера.

Выставка картин была размещена напротив торгового центра БУМ. Поздно вечером 12 апреля житель Екатеринбурга сфотографировал последствия действий вандалов. На снимке видно, что часть картин в металлических рамках лежит на земле. «Вандализм в центре города. Кому помешала эта выставка?» — подписал автор фотографию.

Выставка входит в проект «Арт-маршрут: Отражение. 15 уральских художников». На официальном сайте Екатеринбургской галереи современного искусства написано, что она считается своеобразным творческим подарком «Синары» городу в честь 15-летия компании. В этот арт-маршрут вошли 15 работ знаменитых уральских художников из коллекции музея.

В отделе по связям с общественностью Екатеринбургской галереи современного искусства «URA.RU» предложили за комментариями обратиться в «Синару», однако оперативно дозвониться до пресс-службы компании журналистам не удалось — на звонки не отвечают.

Сергей Дианов
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