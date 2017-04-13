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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:30  13 апреля 2017 0

В квартиру ворвался спецназ: задержан оппозиционер Мальцев. ВИДЕО

Мальцев вел трансляцию задержанияСкрин видео Вячеслава Мальцева

Политический и общественный деятель Вячеслав Мальцев задержан в Саратове, сообщили его сторонники в социальных сетях.

Сторонники Мальцева рассказывают, что в квартиру оппозиционера в шесть утра ворвался спецназ, передает «Эхо Москвы». Сотрудники МВД предъявили постановление об обыске, выданное Басманным судом Москвы. В течение пяти минут Мальцева задержали.

Гражданский активист Михаил Смыслов добавляет, что правоохранители выпилили дверь в квартире Мальцева в 6 утра по Москве. Оппозиционера, пишет «Газета.ру», «увезли его в неизвестном направлении». Как отмечает Смыслов, у полицейских имелось необходимое для этого постановление.

Вячеслав Мальцев — российский политический и общественный деятель, блогер. Трижды избирался депутатом Саратовской областной думы, был в одном созыве с Вячеславом Володиным и Валерием Рашкиным.

Татьяна Трушина
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