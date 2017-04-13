{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:38  13 апреля 2017 0

Малахов начал публиковать компромат на депутата, который хочет закрыть «Пусть говорят»

Голубой огонек, малахов андрей, тарасова татьяна, голубой огонек
Малахов начал мститьФото: Кадр из эфира "Первого канала"

Заочная перепалка телеведущего Андрея Малахова и депутата Госдумы Валерия Рашкина получила продолжение — звезда «Первого канала» начала публиковать обещанный компромат на народного избранника в своем микроблоге.

Сначала депутат, затронув тему коррупции, заявил, что с удовольствием примет участие в передаче про борьбу с жульничеством на государственных должностях. В ответ Андрей Малахов кратко ответил: «Давайте с Вас начнем!» И опубликовал отрывок из старой публикации (см. фото), сдержав обещание обнародовать компромат на Рашкина после того, как тот сравнил «Первый канал» со сборищем коррупционеров и наркоторговцев.

Ранее Валерий Рашкин обратился с жалобой в Роскомнадзор на «Первый канал» из-за регулярного участия несовершеннолетней изнасилованной ульяновской девушки Дианы Шурыгиной в программе Малахова «Пусть говорят». В федеральном ведомстве пообещали повлиять на телеканал.

Малахов начал публикацию сведений о Рашкине
Фото: микроблог Андрея Малахова

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров