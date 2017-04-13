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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
13:05  13 апреля 2017 1

Сторонникам культа СССР из ХМАО запретили собираться на глазах у чиновников

Акция КПРФ у памятника Ленину: вешают российскую экономику. Екатеринбург, петлин максим, ленин владимир, коммунизм, самоубийство, кпрф
В Сургуте организаторы митинга к дню рождения Ленина получили отказФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторам митинга к дню рождения Владимира Ленина не согласовали акцию протеста на площади перед администрацией Сургута. Об этом «URA.RU» рассказали сами активисты.

По словам лидера югорского отделения «Коммунисты России» Вадима Абдуррахманова, ему пришел ответ из администрации (копия есть в распоряжении «URA.RU»), где говорится, что заявленное число участников митинга не поместится на площади перед мэрией. Организаторам акции протеста предложили собраться возле главного корпуса СурГУ — там проходят все митинги, инициированные властями.

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«Мы с этим не согласны. Когда подавали уведомление, то спрашивали допустимое количество людей. Нам ответили — нет такой нормы. Сейчас мы пишем письмо главе города, уменьшаем количество митингующих. Сказали, что максимальное количество человек — 746», — рассказал Абдуррахманов.

Непарламентские коммунисты при поддержке местных профсоюзов заявили о масштабном митинге в день рождения Владимира Ленина 22 апреля. Официальная тема акции протеста звучит так: «Поддержка идеи социальной справедливости ко дню рождения Ленина. В защиту социальных прав жителей ХМАО». По плану организаторов, митинг будет идти три часа, и на него придет порядка тысячи человек. Сургут также ранее прославился попыткой местных активистов установить бюст Сталина, а в на улицах города даже появлялись плакаты в поддержку «вождя народов».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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