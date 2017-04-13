{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:03  13 апреля 2017 0

Буддисты с горы Качканар готовятся строить гостевой домик

Монастырь Шад Тчуп Линг основал в 1995 году ветеран-афганец Михаил СанниковФото: страница ВК Шад Тчуп Линг

Несмотря на угрозу выселения с обжитого места на горе Качканар, местные буддисты продолжают обустраиваться. Здесь готовятся построить дом, рассчитанный на двадцать человек, здание будет выполнено в виде купола.

Община буддийского монастыря Шад Тчуп Линг под городом Качканаром в Свердловской области начала сбор средств среди единомышленников на строительство гостевого домика. Дом будет построен в деревне Косья, которая находится как раз на полпути между горой Качканар, где сейчас расположен монастырь, и горой Мохнатка, куда в этом году, скорее всего, придется переехать буддистам.

В августе прошлого года в монастыре открыли семиметровую статую Будды
Фото: страница ВК Шад Тчуп Линг

«Дом будет построен из стеклопластиковой арматуры, покрытой полиуретаном, — рассказала „URA.RU“ Анна Туршатова, представитель монастыря. — Внутри он будет утеплен, так что хороший получится дом, теплый. К нам приезжает много гостей, туристов, всех надо где-то размещать».

Между тем, по словам старшего судебного пристава Качканара Сергея Помещенко, уже готова смета на переезд монастыря.

«Смета составляет 1,6 миллиона рублей, сейчас ведется поиск подрядчика, который выполнит работу, — рассказал „URA.RU“ Сергей Помещенко. — На днях заходил представитель монастырского ламы Михаила Санникова. Договорились, что после 14 апреля он придет ко мне и мы обговорим все детали по переезду».

Пока же буддийская община живет своей жизнью, подходит к событиям философски, как будто ничего не происходит. Несмотря на уже двухлетнюю угрозу выселения, монахи продолжают обустраиваться. В августе 2016 года они установили на своей территории семиметровую статую Будды.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров