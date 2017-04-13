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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:54  13 апреля 2017 0

США перехватили переговоры сирийских военных по химатаке в Идлибе

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Разведка США прослушивает военных в СирииФото: Евгений Ганеев
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американская разведка перехватила переговоры сирийских военных и экспертами в области химии, которые обсуждали подготовку к атаке с использованием ядовитого газа зарина в Идлибе на минувшей неделе.

Военные США не знали о химической атаке в Сирии до момента ее проведения, передает со ссылкой на CNN «Газета.ру». Издание отмечает, что разведка США перехватывает множество сообщений из Сирии и Ирака, но обрабатывается только та их часть, которая касается конкретных событий. Содержание переговоров пока не раскрывается, отмечает «Эхо Москвы». По некоторым данным, там нет никаких подтверждений того, что Россия могла знать о готовящейся атаке или обсуждать ее.

Ранее стало известного, что сирийская сторона пригласила на военную авиабазу группу международных экспертов, которые будут искать на объекте следы химического оружия.

Лев Истомин
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