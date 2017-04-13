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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:46  13 апреля 2017 0

Усманов подал в суд на Навального

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Иск на оппозиционера поступил в судФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Миллиардер Алишер Усманов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального. Ранее Усманов предупреждал, что намерен судиться с политиком в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией.

Иск Усманова к Навальному поступил в Люблинский суд Москвы, пишет РИА «Новости». По всей видимости, речь в заявлении идет о фильме ФБК, где приводились данные о передаче миллиардером подмосковной усадьбы благотворительному фонду «Соцгоспроект». Как объяснял ранее сам Усманов, он договорился с представителями фонда об обмене данного объекта на другой участок земли для своей сестры.

Алишер Усманов занимает пятое место в списке самых богатых бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов.

Наталия Вершинина
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