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12:07  13 апреля 2017 0

В Перми рядом с детским садом нашли тело мужчины

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , 03, скорая помощь
Следователи выясняют, что стало причиной гибели пермякаФото: pixabay.com

Рядом с детским садом на улице Костычева было обнаружено висящее тело мужчины. Следователи проводят проверку.

Очевидцы обнаружили тело в четверг, 13 апреля, возле дома по адресу улица Костычева, 25. Мужчина висел под железной лестницей у детсада, сообщает 59.ru. В краевом СУ СКР корреспонденту «URA.RU» подтвердили информацию о погибшем мужчине.

«Сейчас на месте работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Анна Белкина
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