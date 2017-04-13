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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:13  13 апреля 2017 0

Известный банк снизил ставки по ипотеке

Винотека Соловьева. Екатеринбург, банк открытие
Банк меняет ставки по ипотекеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Банк «Открытие» снизил ставки на 0,25% годовых по всем действующим ипотечным программам банка. Теперь приобрести жилье на первичном рынке недвижимости можно по ставке от 12% годовых, на вторичном рынке — от 11,75% годовых. Новые ставки действуют с 3 апреля 2017 года, все ранее одобренные заявки будут пересмотрены в соответствии с новыми условиями.

В Западно-Сибирском филиале банка «Открытие» ипотечные кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 15 млн рублей на срок до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Такая возможность реализована в рамках партнерских программ банка с рядом крупнейших застройщиков федерального и регионального значения (программа «Новостройка»), а также для клиентов, подтвердивших свой доход справкой по форме 2-НДФЛ (программы «Квартира», «Новостройка»).

Широкий спектр ипотечных программ банка «Открытие» позволяет приобрести жилье на первичном и вторичном рынке недвижимости, получить ипотечный кредит под залог имеющегося жилья на капитальный ремонт или строительство индивидуального жилого дома. Банк также предлагает специальные программы для приобретения апартаментов, рефинансирования ипотечных кредитов других банков, ипотеку с использованием материнского (семейного) капитала и «Военную ипотеку» в рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих.

В рамках проекта банка «Открытие. Недвижимость» клиенты имеют возможность выбрать и оформить приобретение недвижимости на выгодных условиях от застройщиков в различных городах России дистанционно — с помощью портала недвижимости. Выезжать к месту приобретения жилья не потребуется, что приведет к существенной экономии средств клиентов при решении жилищного вопроса.

Преимуществом ипотечных программ банка «Открытие» являются привлекательные ставки, лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов. Банк сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.

Подать заявку на ипотечный кредит в банке «Открытие» можно дистанционно — на сайте банка или в интернет-банке, указав желаемые параметры кредита и оставив свои контактные данные. При последующем звонке специалист банка уточнит дальнейшие действия.

Подробности об условиях ипотечного кредитования ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — на сайте банка, в офисах банка и по телефону колл-центра 8 800 1001-700.

Лев Истомин
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