{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:20  13 апреля 2017 0

Свердловским властям надоело читать новости о том, как они не работают. Охрана «Белого дома» отлавливает журналистов по всему зданию

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со, кабинет министров
Работа правительства, транслируемая на второй этаж, теперь состоит из произнесения мини-докладовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
все новости сюжета

Свердловские власти решили окончательно закрыться от общественности. С самого утра четверга, 13 апреля, доступ прессы в здание правительства на Октябрьской площади, 1 строго ограничен вторым этажом фойе. Пройти выше препятствует охрана на входе.

«Никаких лифтов, — категорически заявляет мужчина в синей форме, показывая список аккредитованных журналистов. — Для прессы только на втором этаже. Распоряжение [управделами губернатора и правительства Николая] Чернева, бумага подписана [директором департамента информполитики губернатора Александром] Ивановым».

Сам Иванов, однако, уверяет, что ничего не поменялось. «Никаких изменений не произошло. Органы власти как и прежде открыты для СМИ. Но учитывая действующий пропускной режим в здании правительства, пропуска для посетителей выдаются с указанием номера кабинета для посещения. Так как местом для видеотрансляции заседаний правительства определен второй этаж, аккредитацию департамент информполитики проводит именно на него», — пояснил «URA.RU» чиновник.

До сих пор аккредитованные журналисты могли беспрепятственно присутствовать на любом из этажей здания правительства, а также в кабинетах министров по их приглашению. Режим для прессы начали ужесточать сразу после начала реформы кабмина в октябре 2016 года и переноса заседаний правительства с 16-го этажа на 15-й (ближе к кабинету губернатора Евгения Куйвашева). Разрешение работать только на втором этаже, где ведутся трансляции, объяснили тем, что «губернатору не нравится видеть прессу на своем этаже».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров