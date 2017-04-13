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Главные новости Тюменской области
13:06  13 апреля 2017 1

«Ему мерещатся грязные извращения». Тобольская митрополия отреагировала на обвинения в педофилии

Крещенские купания. Тюмень, митрополит димитрий
Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия анонимно обвинили в педофилииФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тобольская митрополия отреагировала на обвинения в педофилии в адрес владыки Димитрия, опубликованные на странице православного богослова Андрея Кураева в «Живом Журнале». Выступление Кураева в епархии назвали «ложным компроматом».

Как говорится в официальном комментарии митрополии, «все изложенное (Кураевым — ред.) построено на извращенном восприятии действительности. За 26 лет через Тобольские духовные школы прошли более 1600 учащихся, юношей и девушек, и, конечно, могут найтись недоброжелатели из числа не вписавшихся в регламент учебных заведений, которые могли бы подобным образом попытаться как-то навредить и школе, и ее руководству». Богослова Андрея Кураева пресс-служба митрополии называет «заштатным диаконом». «Недаром в народе говорят: „У кого что болит, тот о том и говорит“, — заявляет митрополия. — Этому заштатному диакону все мерещатся грязные извращения, в его голове желание посеять раздор, а также облить грязью Церковь в дни Страстной седмицы».

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Пресс-служба сообщает также, что «вброс» компромата на митрополита Димитрия «не нов» и Андрей Кураев уже публиковал подобную информацию в 2009 году. «Полагаем, что анонимные вбросы не имеют никакого юридического обоснования», — заявили в митрополии. Свой комментарий по поводу опубликованного Андреем Кураевым письма с рассказом о якобы сомнительных наклонностях митрополита Димитрия пресс-служба начала с рассказа о предательстве Иуды, продавшего Христа за 30 сребреников.

В свою очередь, Кураев, известный своей борьбой против «гомоиерархов» РПЦ, ответил Тобольской митрополии на своей странице в «Живом Журнале»: «Среди помянутых вами 1600 учащихся есть и еще найдутся люди, которые воспользуются судебными прениями для изложения весьма печальных мемуаров. И ваш деспот это знает. Поэтому юридически значимых опротестований с его стороны не было».

Дополнительно Кураев приводит решение одного из соборов православной церкви, согласно которому не выступивший в защиту своего доброго имени священник автоматически лишается сана. «По церковным канонам он (митрополит Димитрий — ред.) автоматически уже лишен сана», — пишет Кураев.

В Прокуратуре Тюменской области «URA.RU» заявили, что надзорное ведомство не будет проводить проверку указанных в сообщении Кураева фактов. «Прокуратура не занимается анонимными сообщениями и проверки по этим поводам не проводит», — заявили в пресс-службе ведомства. Получить комментарий в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области не удалось, пресс-секретарь управления отказался от комментариев.

Размещенная на сайте change.org петиция с просьбой разобраться, имеет ли под собой основания информация, опубликованная Кураевым, не пользуется популярностью. Ее подписало всего 18 человек.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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