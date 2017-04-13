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12:36  13 апреля 2017 0

В столице Ямала обустроят собственный Арбат

Клипарт. Уфа, Москва, корова, арбат
Власти Салехарда выделили средства на благоустройство уицы ЛенинаФото: Илья Московец © URA.RU

Власти Салехарда собираются благоустроить пешеходную часть улицы Ленина. Городская культура уже давно хочет превратить ее в аналог московского Арбата. Но внешний вид и инфраструктура улицы не привлекала население. На обустройство улицы и площади около центра «Полярис» город выделил 17,3 млн рублей.

Соответствующая закупка уже выставлена на торги. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет провести благоустройство территории, выложить тротуарную плитку и лотки для отвода воды. Также на улице появятся новые скамейки, светильники и вазоны с цветами.

Городские власти уже давно вынашивают идею превратить это место в рекреационную зону для отдыха горожан. На протяжении нескольких лет на Ленина проводят акцию «СалехАРТ-Стрит», приуроченную к Дню молодежи. Здесь разворачивается торговля книгами и живописью. Играет музыка, выступают танцоры и музыканты. Благодаря таким мероприятием за улицей Ленина закрепилось название «Салехардский Арбат». Однако жители города неоднократно высказывали критику относительно «некрасивого» оформления улицы.

Вячеслав Егоров
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