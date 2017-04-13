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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:26  13 апреля 2017 0

В центре Киева автомобиль Надежды Савченко снес бабушку. ФОТО

Депутат не стала покидать место ДТПФото: ТРОЕЩИНА ВК

В четверг, 13 апреля, напротив дома №4 по улице Теодора Драйзера в Деснянском районе Киева автомобиль, в котором ехала депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил пожилую женщину.

За рулем была не сама народная избранница, а ее шофер. Савченко вышла из машины после ДТП, поинтересовавшись самочувствием пострадавшей, говорится на странице группы «Троещина» в социальной сети «ВКонтакте», где появились снимки с места аварии.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

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Фото: ТРОЕЩИНА ВК

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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