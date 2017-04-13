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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:47  13 апреля 2017 0

В Свердловской области нашли замену вице-губернатору. На выборах у него будет пять спарринг-партнеров

Интервью Владимира Машкова. Екатеринбург, машков владимир
Выбор депутатов Новоуральской гордумы уже предрешенФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Новоуральской городской думы приняли решение об организации конкурса по выборам главы города. Он объявлен в связи с досрочной отставкой бывшего мэра Владимира Машкова. Новый руководитель муниципалитета будет избран на заседании гордумы из числа кандидатов, представленных спецкомиссией.

Как сообщают источники «URA.RU», фаворитом кампании станет заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. Его кандидатура согласована с руководителями правительства области и ГК «Росатом» (в структуру которого входит градообразующее предприятие Новоуральска — «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК)).

Новоуральск — родной для Шаповалова город. В 2000-х годах он руководил молодежной организацией и группой СМИ УЭХК. Он также занимал посты начальника Управления социальной политики по Новоуральску и главы благотворительного «Фонда Новоуральска».

В городе отмечают, что Шаповалов — племянник мужа заведующей отделом культуры администрации Новоуральска Ирины Шаповаловой. Через этот отдел традиционно проходит серьезное бюджетной финансирование.

Ожидается, что у фаворита будет как минимум пять спарринг-партнеров. Среди них — действующий сити-менеджер города Александр Баранов, генеральный директор корпорации ЯВА Игорь Гребенщиков, лидер местного отделения ЛДПР Денис Сизов, депутат гордумы от «Справедливой России» Алексей Шеховцов и заместитель гендиректора УЭХК Олег Елистратов.

Бывший мэр Новоуральска Владимир Машков будет назначен в ближайшее время заместителем губернатора Калининградского края по внутренней политике.

Получить комментарий у министра соцполитики Андрея Злоказова не удалось.

Константин Джултаев
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